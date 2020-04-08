​Азербайджан увеличил производство электроэнергии

Производство электроэнергии в Азербайджане в I квартале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 175,1 млн кВт/ч (2,57%) - до 6 967,7 млн кВт/ч.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

За отчетный период производство электроэнергии на ТЭС по сравнению с I кварталом прошлого года возросло на 257,3 млн кВт/ч – до 6 657,6 млн кВт/ч, на ГЭС сократилось на 83,0 млн кВт/ч – до 220,5 млн кВт/ч, из других источников (ВЭС, СЭС и БЗСТБО) возросло на 0,9 млн кВт/ч, составив 89,7 млн кВт/ч. На ветряных электростанциях выработано 24,9 млн кВт/ч, солнечных электростанциях - 9,1 млн кВт/ч, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 55,6 млн кВт/ч.

В отчетном периоде ОАО "Азерэнержи" выработано 6 295,6 млн кВт/ч электроэнергии (ТЭС - 6 099,8 млн, ГЭС - 195,8 млн), Государственной энергетической службе Нахчыванской АР - 83,6 млн кВт/ч (ТЭС - 54,7 млн, ГЭС - 21,2 млн, СЭС - 7,7 млн), независимыми электростанциями - 588,5 млн кВт/ч.

Экспорт электроэнергии за I квартал сократился на 29,9 млн и составил 483,2 млн кВт/ч. Импорт электроэнергии составил 27,0 млн, сократившись в годовом сравнении на 14,0 млн кВт/ч.