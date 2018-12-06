Азербайджанская нефть подорожала до 64 долларов

https://report.az/storage/news/72a1c8fd070ee9546343b0777c5ab58e/37010ce7-21f3-4d47-a85b-7058188940d3_292.jpg
Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 0,19 доллара или 0,30%.
Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri Light составляет 64,05 доллара/баррель.
Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).
Günel AbbasovaАвтор новости