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    Азербайджанская нефть подешевела на 2%

    Стоимость нефти марки Azeri LT CIF снизилась до 48 долларов/баррель

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти "Azeri LT CIF", транспортируемой через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемой на мировых рынках, подешевела на 2,06% или 1,01 доллара.

    Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

    Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки "Azeri LT CIF" составляет 48,03 долларов/баррель.

    Напомним, что минимальная цена на "Azeri LT CIF" была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).

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