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Азербайджанская нефть подешевела до 125 долларов

Азербайджанская нефть подешевела до 125 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 3,78 доллара или 2,92%, до 125,63 доллара.
Энергетика
17 июня 2022 г. 09:42
Азербайджанская нефть подешевела до 125 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 3,78 доллара или 2,92%, до 125,63 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На торгах нефть марки Brent стоила 119,20 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price drops to $125 a barrel
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 125 dollara düşüb

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