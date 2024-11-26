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Азербайджан входит в ТОП-3 по поставкам газа в Турцию

Азербайджан входит в ТОП-3 по поставкам газа в Турцию Азербайджан в январе-сентябре 2024 года экспортировал в Турцию 8 млрд 462,31 млн кубометров газа.
Энергетика
26 ноября 2024 г. 17:00
Азербайджан входит в ТОП-3 по поставкам газа в Турцию

Азербайджан в январе-сентябре 2024 года экспортировал в Турцию 8 млрд 462,31 млн кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете Управления по контролю и регулированию энергетического рынка Турции (EPDC).

Согласно информации, это на 1,7% ниже показателя января-сентября 2023 года.

В сентябре 2024 года Азербайджан экспортировал в Турцию 1 млрд 35,29 млн кубометров природного газа. Это на 16,52% выше, чем в сентябре прошлого года. На долю Азербайджана в сентябре пришлось 30,7% всего импортируемого Турцией природного газа.

В целом, в сентябре экспорт газа в Турцию составил 3 млрд 377,51 млн кубометров (рост на 2,6%). При этом на долю трубопроводного газа пришлось 2 млрд 992,71 млн кубометров (88,61% всех поставок, рост на 7,24%), сжиженного природного газа (СПГ) - 384,8 млн кубометров (11,39% всех поставок, снижение на 23,22%).

В сентябре поставки газа в Турцию осуществлялись из четырех стран (Азербайджан, Россия, Иран - трубопроводами, Алжир - сжиженный природный газ). Азербайджан в сентябре занял второе место среди стран-экспортеров природного газа в Турцию. На первом месте - Россия, на долю которой пришлось 42,8% всех поставок, на третьем - Иран (15,1%), на четвертом - Алжир (11,4%).

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