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Азербайджан в январе полностью выполнил обязательства перед ОПЕК+

Азербайджан в январе полностью выполнил обязательства перед ОПЕК+ В рамках ограничения ежесуточной добычи нефти по ОПЕК+ к уровню октября 2018 года Азербайджан в январе 2021 года должен сохранить суточную добычу сырой нефти в объеме 595 тыс. баррелей
Энергетика
11 февраля 2021 г. 12:43
Азербайджан в январе полностью выполнил обязательства перед ОПЕК+

В январе 2021 года суточная добыча нефти (включая конденсат) по Азербайджану составила 752 тыс. баррелей.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

Из них на долю сырой нефти пришлось 593 тыс. баррелей, на конденсат – 159 тыс. баррелей.

В рамках ограничения ежесуточной добычи нефти по ОПЕК+ к уровню октября 2018 года (718 тыс. баррелей) Азербайджан в январе 2021 года должен сохранить суточную добычу сырой нефти в объеме 595 тыс. баррелей, сократив ее на 123 тыс. баррелей.

Отметим, что на 13-м заседании министров стран ОПЕК плюс, состоявшемся 5 января текущего года, было принято решение о продлении действующих квот на ежедневную добычу сырой нефти в феврале и марте. Согласно новому соглашению, суточные сокращения добычи сырой нефти странами ОПЕК+ должны составить 7 млн 125 тыс. баррелей в феврале и 7 млн 50 тыс. баррелей в марте. Обязательства Азербайджана в объеме 123 тыс. баррелей в январе этого года действуют и для февраля-марта.

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