​Азербайджан увеличил транспортировку азербайджанской нефти по трубопроводу БТД

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ За октябрь текущего года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) транспортировано 2 512 281 тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), это на 1% больше октября прошлого года.

За январь-октябрь 2015 года по данному трубопроводу транспортировано 24 110 452 тонн нефти, что на 0,88% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД (2006 год) по 1 ноября 2015 года в БТД закачано свыше 287,9 млн. тонн нефти.

Наряду с этим, в октябре 2015 года по трубопроводу БТД транспортировано 408,9 тыс. тонн казахстанской и туркменской нефти.

Отметим, что трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) сдан в эксплуатацию в июне 2006 года, ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти.

По трубопроводу БТД в основном транспортируется нефть с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и конденсат с месторождения "Шахдениз". Кроме того, по БТД осуществляется транзит нефти Центральной Азии.