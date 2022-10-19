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Азербайджан обсудил энергетическое сотрудничество с Испанией

Азербайджан обсудил энергетическое сотрудничество с Испанией Азербайджан обсудил плодотворное сотрудничество с Испанией в энергосфере.
Энергетика
19 октября 2022 г. 14:39
Азербайджан обсудил энергетическое сотрудничество с Испанией

Посол Азербайджана провел обсуждения с главой энерговедомства Испании о сотрудничестве этой страной в энергетической сфере.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Испании Рамиз Гасанов написал в своем Twittter-аккаунте.

"Я хотел бы выразить свою признательность г-же Саре Агесен Муньос, Государственному секретарю по энергетике Испании, за очень плодотворную встречу. Уверен, что двустороннее сотрудничество в энергетической сфере развивается по восходящей линии", - говорится в публикации.

Испанская энергетическая компания Enagas владеет 16% акций Трансадриатического трубопровода (TAP), по которому природный газ с месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря доставляется на рынки Европы. Соединяясь с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP) на границе Греции с Турцией, TAP проходит через северную Грецию, Албанию и Адриатическое море, прежде чем достичь южного побережья Италии.

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Версия на английском языке Azerbaijan mulls energy co-op with Spain
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İspaniya ilə enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

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