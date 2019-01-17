Азербайджан нарастил экспорт и импорт электроэнергии в 2018 году

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В 2018 году Азербайджан экспортировал электроэнергию в объеме 1 447,7 млн кВт/ч, что на 165,2 млн кВт/ч больше, чем в 2017 году (1 282,5 млн кВт/ч).

Как сообщает Report со ссылкой на отчет министерства энергетики о деятельности за 2018 год, объемы импорта в этом периоде по сравнению с 2017 годом (107,8 млн кВт/ч) увеличились на 23,3 млн кВт/ч – до 131,1 млн кВт/ч.

В структуре экспорта 80,3 млн кВт/ч пришлось на поставки в Иран, 13,45 млн кВт/ч – на долю Турция-Грузия-транзит, 121,5 млн кВт/ч – Россию, 1 232,4 млн кВт/ч – Грузию.

В структуре импорта 32,0 млн кВт/ч пришлось на Иран, 76,0 млн кВт/ч – Россию, 23,1 млн кВт/ч – Грузию.