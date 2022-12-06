Азербайджан может стать акционером Latvijas Gāze

Азербайджан в ближайшее время может стать одним из акционеров латвийской компании Latvijas Gāze.

Азербайджан в ближайшее время может стать одним из акционеров латвийской компании Latvijas Gāze.

Как передает Report, об этом сообщил депутат Европарламента Андрис Америкс в интервью изданию Baltijas Balss.

"Работа в этом направлении проводится, и в ближайшем будущем тут могут быть интересные новости", - сказал депутат.

По его словам, новые векторы сотрудничества открывают перед латвийским предприятием широкие возможности, позволяя сохранить рабочие места и создать новые: "Правильно говорят: если одна дверь закрывается, то непременно открывается другая. Так все и происходит... Как Петр Первый в свое время пробивал окно в Европу, так и Евросоюз сейчас пробивает окно в Азию".

Комментируя переговоры, проведенные на днях в Брюсселе с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана, А. Америкс сказал: "Обсуждали наше сотрудничество. В нынешней геополитической обстановке Азербайджан может стать серьезным партнером для Евросоюза, который поможет нам решить энергетические проблемы. Ведь уже сейчас Азербайджан снабжает природным газом такие страны Европы, как Болгария и Греция, 60% потребности Италии обеспечивается за счет азербайджанского газа. И это далеко не предел".

Отметим, что Latvijas Gāze до 3 апреля 2017 года было интегрированным предприятием газоснабжения Латвии, когда от него были отделены компания — системный оператор магистральных газопроводов и Инчукалнсского ПХГ Conexus Baltic Grid и компания по обслуживанию распределительных сетей Gaso.

В 1997 году состоялась приватизация Latvijas Gāze, его акционерами стали германский Ruhrgas International GmbH и российский Газпром. Правительство Латвии выручило за эту сделку 80 млн евро и установило для Latvijas Gāze монополию на покупку, транспортировку, хранение и распределение природного газа в Латвии до 3 апреля 2017 года, то есть на 20 лет. В 1997—2012 годах акционеры вложили в развитие предприятия 500 млн евро.

Акционерами компании являются PAS Gazprom (34%), инвестиционный фонд "Marguerite Gas I.S.a.r.l." (28,97 %), "Uniper Ruhrgas International GmbH" (18,26%). 16% акций принадлежит латвийской SIA Itera Latvija. Оставшиеся 2,77 % акций котируются на Рижской бирже по свободному списку.