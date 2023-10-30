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Азербайджан и Всемирный банк обсудили сотрудничество в энергетическом секторе

Азербайджан и Всемирный банк обсудили сотрудничество в энергетическом секторе Азербайджан и Всемирный банк обсудили сотрудничество в энергетическом секторе.
Энергетика
30 октября 2023 г. 14:00
Азербайджан и Всемирный банк обсудили сотрудничество в энергетическом секторе

Азербайджан и Всемирный банк обсудили сотрудничество в энергетическом секторе.

Как сообщает Report, об этом в социальной сети "X" написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, который встретился с региональным директором ВБ по энергетике и инфраструктуре Чарльзом Джозефом Кормье.

На встрече были обсуждены возможности многопланового сотрудничества, связанного с расширением Южного газового коридора, интеграцией источников возобновляемой энергии в энергосистему, передачей "зеленой" энергии по различным маршрутам и энергоэффективностью.

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Версия на английском языке Azerbaijan, WB mull cooperation in energy sector
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Dünya Bankı enerji sektorunda əməkdaşlığı müzakirə edib

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