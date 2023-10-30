Азербайджан и Всемирный банк обсудили сотрудничество в энергетическом секторе

Азербайджан и Всемирный банк обсудили сотрудничество в энергетическом секторе.

Азербайджан и Всемирный банк обсудили сотрудничество в энергетическом секторе.

Как сообщает Report, об этом в социальной сети "X" написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, который встретился с региональным директором ВБ по энергетике и инфраструктуре Чарльзом Джозефом Кормье.

На встрече были обсуждены возможности многопланового сотрудничества, связанного с расширением Южного газового коридора, интеграцией источников возобновляемой энергии в энергосистему, передачей "зеленой" энергии по различным маршрутам и энергоэффективностью.