Активисты Greenpeace попытались блокировать танкер РФ в Норвегии

Активисты экологической организации Greenpeace попытались остановить российский танкер "Усть-Луга" с грузом нефти на подходе к норвежскому терминалу "Слаген" в знак протеста против специальной операции РФ в Украине.

Активисты экологической организации Greenpeace попытались остановить российский танкер "Усть-Луга" с грузом нефти на подходе к норвежскому терминалу "Слаген" в знак протеста против специальной операции РФ в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно заявлению Greenpeace, ее представители подплыли на лодке к российскому судну и прикрепили себя к его якорной цепи, чтобы воспрепятствовать отгрузке 95 тыс. тонн нефти на терминале, управляемом компанией Esso.

Они призвали правительство Норвегии запретить импорт российского ископаемого топлива и заявили, что Esso должна расторгнуть любые контракты на подобные поставки из России, отмечает агентство.

Как сообщает норвежский телеканал TV2, полицейские, прибывшие на место инцидента, задержали троих экоактивистов за нарушение 500-метровой зоны безопасности вокруг нефтяного терминала.