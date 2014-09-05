Президент Татарстана ​ознакомился с экспозицией SOCAR на выставке в Казани

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Представители Государственной нефтяной компании Азербайджанской республики (SOCAR), а также компании “Азерхимия” приняли участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме-2014, стартовавшем в Казани.

Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR. Согласно информации, в рамках организованной под эгидой форума 21-й международной специализированной выставки “Нефть. Газ. Нефтехимия", азербайджанской стороной была подготовлена экспозиция SOCAR.

Как сообщили АзерТадж в постоянном представительстве республики Татарстан в Азербайджанской республике, президент Татарстан Рустам Минниханов ознакомился с экспозицией Азербайджана. Президенту рассказали об основных показателях компании, о существующих и перспективных направлениях ее деятельности.