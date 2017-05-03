Завтра в районах ожидаются интенсивные осадки, град и грозы

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 4 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Однако ночью в отдельных частях полуострова есть вероятность гроз и кратковременных осадков.

В течение дня будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 11-15, днем 20-25 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 13-15, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана завтра в отдельных местах ожидаются грозы, местами дожди, которые на некоторых территориях могут принять интенсивный характер. Есть вероятность града. Днем в отдельных районах будут переменные осадки.

Прогнозируется западный ветер, скорость которого будет временами усиливаться, будут грозы.

Ночью температура воздуха составит 10-15, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью ожидается 5-9, днем 10-15 градусов тепла.