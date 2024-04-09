Завтра в Азербайджане ожидается до 19 градусов тепла

10 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

10 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Днем в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Утром местами ожидается туман. Будет преобладать юго-восточный ветер, который вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем - 14-19° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако начиная с утренних часов в некоторых районах ожидаются осадки, к вечеру в отдельных местах интенсивные. Возможны грозы, град, туман, в высокогорных районах - снег. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-12°, днем - 14-19° тепла, в горах ночью 0-5°, днем - 7-12° тепла.