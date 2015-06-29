​Завтра в Азербайджане ожидается 42 градуса тепла

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра, 30 июня.

Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадки в основном не ожидаются. Будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого в дневные часы может усилиться.

Ночью температура воздуха составит 22-25, днем 32-37 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки не прогнозируются. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 35-40, местами до 42 градусов тепла, в горах ночью 15-20, днем 27-32 градуса тепла.

Температура воздуха на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханах, Пиршаги, Нардаране, Бильгях составит 24-25 градусов тепла, в Загульбе, Бузовнах, Мардакяне, Шувялане - 25-26, в Туркяне, Говсанах, на Шихово и Сахиле - 26-27 градусов тепла.