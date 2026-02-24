Завтра в Баку ожидается дождливая погода
- 24 февраля, 2026
- 13:10
В Баку и на Абшеронском полуострове 25 февраля прогнозируется переменная облачность, местами пасмурно.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в первой половине дня в некоторых местах возможен моросящий дождь. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.
Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем - 6-9° тепла. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба, относительная влажность -70-80%.
В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах пройдет снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в отдельных местах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.
Температура воздуха ночью 4-7°, днем 10-15° тепла, в горах ночью 0-4°, днем 5-10° тепла.
