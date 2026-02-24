Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Завтра в Баку ожидается дождливая погода

    Экология
    • 24 февраля, 2026
    • 13:10
    Завтра в Баку ожидается дождливая погода

    В Баку и на Абшеронском полуострове 25 февраля прогнозируется переменная облачность, местами пасмурно.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в первой половине дня в некоторых местах возможен моросящий дождь. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем - 6-9° тепла. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба, относительная влажность -70-80%.

    В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах пройдет снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в отдельных местах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха ночью 4-7°, днем 10-15° тепла, в горах ночью 0-4°, днем 5-10° тепла.

    Баку Абшерон прогноз дождь ветер
    Sabah hava çiskinli olacaq

    Последние новости

    13:42

    Торговый атташе Великобритании: Сотрудничество с Азербайджаном выходит на стратегический уровень

    Инфраструктура
    13:32
    Фото

    Фуат Октай посетил памятник турецким шехидам в Баку

    Внешняя политика
    13:27

    Норвегия в этом году направит Украине около $9 млрд

    Другие страны
    13:21

    Украина предложила Венгрии компромисс по "Дружбе"

    Другие страны
    13:20

    ADSEA: Водохранилища Карабаха и Восточного Зангезура помогут восстановить подземные воды

    Инфраструктура
    13:20

    ADSEA: Имеющихся запасов воды в Азербайджане хватит чуть более чем на год

    Инфраструктура
    13:14

    МИД Франции ограничил контакты свата Трампа с властями

    Другие страны
    13:10

    Завтра в Баку ожидается дождливая погода

    Экология
    13:06

    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 27 февраля

    Милли Меджлис
    Лента новостей