Завтра на территории страны воздух прогреется до 21 градуса тепла

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 5 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, местами ожидается слабый туман. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-7, днем 12-17 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 5-7, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 772 мм до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать западный ветер, скорость которого в отдельных местах усилится. Ночью температура воздуха составит плюс 3-8, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла.