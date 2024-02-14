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Замминистра: До конца года в Азербайджане будут посажены около полумиллиона деревьев

Замминистра: До конца года в Азербайджане будут посажены около полумиллиона деревьев До конца текущего года на территории Азербайджана будут посажены около полумиллиона саженцев деревьев.
Экология
14 февраля 2024 г. 16:01
Замминистра: До конца года в Азербайджане будут посажены около полумиллиона деревьев

До конца текущего года на территории Азербайджана будут посажены около полумиллиона саженцев деревьев.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на организованной Global Media Group акции по посадке деревьев.

Керимов подчеркнул, что после объявления 2024 года “Годом солидарности во имя зеленого мира” в Азербайджане массово проводятся акции по посадке деревьев.

"Подобные акции проводятся на Абшеронском полуострове и в регионах страны уже с начала февраля. В акциях принимают участие не только представители Министерства экологии и природных ресурсов, но и различных государственных структур, центральных органов исполнительной власти. Сегодня мы проводим акцию совместно с сотрудниками Global Media Group, представителями медиа", - сказал он.

Напомним, сегодня по инициативе Global Media Group в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" на территории поселка Мушфигабад Гарадагского района была проведена акция по посадке деревьев. В акции, организованной при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов, приняли участие руководители и сотрудники компаний, входящих в группу, в том числе ООО Global Management.

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Версия на английском языке Deputy Minister: 'Our goal is to plant half a million trees by end of 2024'
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Hədəfimiz ilin sonunadək yarım milyona yaxın ağacın əkilməsidir

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