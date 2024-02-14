Замминистра: До конца года в Азербайджане будут посажены около полумиллиона деревьев

До конца текущего года на территории Азербайджана будут посажены около полумиллиона саженцев деревьев.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на организованной Global Media Group акции по посадке деревьев.
Керимов подчеркнул, что после объявления 2024 года “Годом солидарности во имя зеленого мира” в Азербайджане массово проводятся акции по посадке деревьев.
"Подобные акции проводятся на Абшеронском полуострове и в регионах страны уже с начала февраля. В акциях принимают участие не только представители Министерства экологии и природных ресурсов, но и различных государственных структур, центральных органов исполнительной власти. Сегодня мы проводим акцию совместно с сотрудниками Global Media Group, представителями медиа", - сказал он.
Напомним, сегодня по инициативе Global Media Group в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" на территории поселка Мушфигабад Гарадагского района была проведена акция по посадке деревьев. В акции, организованной при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов, приняли участие руководители и сотрудники компаний, входящих в группу, в том числе ООО Global Management.