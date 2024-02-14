Замминистра: До конца года в Азербайджане будут посажены около полумиллиона деревьев

До конца текущего года на территории Азербайджана будут посажены около полумиллиона саженцев деревьев.

До конца текущего года на территории Азербайджана будут посажены около полумиллиона саженцев деревьев.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на организованной Global Media Group акции по посадке деревьев.

Керимов подчеркнул, что после объявления 2024 года “Годом солидарности во имя зеленого мира” в Азербайджане массово проводятся акции по посадке деревьев.

"Подобные акции проводятся на Абшеронском полуострове и в регионах страны уже с начала февраля. В акциях принимают участие не только представители Министерства экологии и природных ресурсов, но и различных государственных структур, центральных органов исполнительной власти. Сегодня мы проводим акцию совместно с сотрудниками Global Media Group, представителями медиа", - сказал он.

Напомним, сегодня по инициативе Global Media Group в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" на территории поселка Мушфигабад Гарадагского района была проведена акция по посадке деревьев. В акции, организованной при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов, приняли участие руководители и сотрудники компаний, входящих в группу, в том числе ООО Global Management.