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В некоторых районах Азербайджана пройдут ливни и град

В некоторых районах Азербайджана пройдут ливни и град Днем 14 августа в основном в горных районах, и с 15 по 16 августа в ряде районов Азербайджана ожидаются дожди и грозы.
Экология
13 августа 2024 г. 15:26
В некоторых районах Азербайджана пройдут ливни и град

Днем 14 августа в основном в горных районах, и с 15 по 16 августа в ряде районов Азербайджана ожидаются дожди и грозы.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Было отмечено, что в ряде регионов (Карабах и Восточный Зангезур, Газах-Гянджа, Дашкесан-Гедабек, Балакян-Шеки, Нагорный Ширван, Губа-Гусар, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) ливни будут интенсивными и сильными, вероятно выпадение града.

Водность в реках повысится, по некоторым горным рекам Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона пройдут кратковременные сели и паводки.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi rayonlarda leysan olacaq, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ

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