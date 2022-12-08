В Генпрокуратуру представлены доказательства загрязнения Арменией реки Охчучай

В Генпрокуратуру Азербайджана представлены доказательства загрязнения реки Охчучай со стороны Армении.

В Генпрокуратуру Азербайджана представлены доказательства загрязнения реки Охчучай со стороны Армении.

Как сообщает Report, об этом говорилось на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики.

На заседании было отмечено, что доказательства, собранные в результате регулярных экологических мониторингов с целью определения уровня загрязнения реки Охчучай, были представлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана для дачи правовой оценки и принятия соответствующих мер.