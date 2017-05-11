Стало известно, как долго сохранятся нестабильные погодные условия в Азербайджане

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Стало известно, как долго будут сохраняться нестабильные погодные условия и сильный ветер в Азербайджане.

Как сообщила Report и.о. директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, ожидается, что со второй половины дня 12 мая ветер постепенно стихнет: "Нестабильные погодные условия в стране продлятся до утренних часов 13 мая".

Г. Мамедова отметила, что сегодня и завтра столбики термометров опустятся на 5-8 градусов: "Температура воздуха станет снижаться с завтрашнего дня. Однако постепенно температура воздуха нормализуется".