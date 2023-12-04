Синоптики предупредили об изменении погодных условий в Азербайджане

С 5-го по 6 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, днем в некоторых частях полуострова скорость ветра может достигать 30-32 м/с.

С 5-го по 6-ое декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, днем в некоторых частях полуострова скорость ветра может достигать 30-32 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, с вечера 6 декабря и до вечера 7 декабря ожидаются осадки, температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 3-5 градусов.

В некоторых районах Азербайджана, в основном в восточных районах, с вечера 5-го и до дневных часов 6-го декабря ожидаются осадки, местами интенсивные, в большинстве районов осадки продлятся до вечера 7-го декабря. В горных районах ожидается снег.

5-го и 6-го декабря скорость западного ветра усилится до 15-20, местами - 25-30 м/с.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-8 градусов.