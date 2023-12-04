О нас

Синоптики предупредили об изменении погодных условий в Азербайджане

Синоптики предупредили об изменении погодных условий в Азербайджане С 5-го по 6 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, днем в некоторых частях полуострова скорость ветра может достигать 30-32 м/с.
Экология
4 декабря 2023 г. 15:17
Синоптики предупредили об изменении погодных условий в Азербайджане

С 5-го по 6-ое декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, днем в некоторых частях полуострова скорость ветра может достигать 30-32 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, с вечера 6 декабря и до вечера 7 декабря ожидаются осадки, температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 3-5 градусов.

В некоторых районах Азербайджана, в основном в восточных районах, с вечера 5-го и до дневных часов 6-го декабря ожидаются осадки, местами интенсивные, в большинстве районов осадки продлятся до вечера 7-го декабря. В горных районах ожидается снег.

5-го и 6-го декабря скорость западного ветра усилится до 15-20, местами - 25-30 м/с.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-8 градусов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Temperature to drop by 5-8 °C in Azerbaijan - WARNING
Версия на азербайджанском языке Güclü külək əsəcək, qar yağacaq, temperatur 5-8 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ

Самое важное

Синоптики предупредили об изменении погодных условий в Азербайджане
Синоптики предупредили об изменении погодных условий в Азербайджане
4 декабря 2023 г. 15:17
На реконструкцию автодороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукерпю-Кяльбаджар выделено 17 млн манатов
На реконструкцию автодороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукерпю-Кяльбаджар выделено 17 млн манатов
4 декабря 2023 г. 13:28
Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии по случаю Национального дня ОАЭ в Дубае
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии по случаю Национального дня ОАЭ в Дубае
2 декабря 2023 г. 20:10
Начальник Генштаба проверил боеготовность расположенных в высокогорье воинских частей в приграничных с Арменией районах
ФотоНачальник Генштаба проверил боеготовность расположенных в высокогорье воинских частей в приграничных с Арменией районах
2 декабря 2023 г. 12:31
Обучение в Карабахском университете начнется с сентября следующего года
Обучение в Карабахском университете начнется с сентября следующего года
30 ноября 2023 г. 17:08
Вакцинация - единственный и самый эффективный способ защиты от кори
Вакцинация - единственный и самый эффективный способ защиты от кори
30 ноября 2023 г. 14:16
На реконструкцию автомобильной дороги Барда-Агдам -Аскеран выделено 5 млн манатов
На реконструкцию автомобильной дороги Барда-Агдам -Аскеран выделено 5 млн манатов
30 ноября 2023 г. 13:51
Президент принял участие в открытии новых административных зданий Службы государственной безопасности
ФотоПрезидент принял участие в открытии новых административных зданий Службы государственной безопасности
29 ноября 2023 г. 14:18
Будет реконструирована автомобильная дорога Суговушан - Кяльбаджар -Агдере - Агдам
Будет реконструирована автомобильная дорога Суговушан - Кяльбаджар -Агдере - Агдам
29 ноября 2023 г. 14:00
В Азербайджане взрослых людей будут вакцинировать от кори
В Азербайджане взрослых людей будут вакцинировать от кори
28 ноября 2023 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi