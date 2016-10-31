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    Погода будет нестабильной: В Баку прогнозируются дожди, в районах - снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Нестабильная погода на территории страны сохранится до 3 ноября

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ С 1 по 3-е ноября погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет нестабильной, временами ожидаются дожди, в некоторых местах полуострова осадки будут интенсивными. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, нестабильная погода на территории страны сохранится до 3 ноября. Вероятны  дожди, местами мокрый снег, в горных и предгорных районах - снег. В некоторых местах осадки будут интенсивными. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер. Уровень воды в реках повысится. 

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