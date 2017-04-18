Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 18 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Утром местами возможен слабый туман, изморось, вечером – кратковременные осадки. Умеренный юго-западный ветер во вторую половину дня перейдет во временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 8-12, днем 20-25 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 9-11, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-70%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, хотя колебания атмосферного давления на Абшеронском полуострове 19 апреля и смена временами усиливающегося южного ветра на северный ветер могут вызвать у некоторых метеочувствительных людей дискомфорт, ожидаемые 20 апреля слабые и умеренные колебания метеорологических факторов будут в основном благоприятны.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, туман, дожди, которые в отдельных местах могут принять интенсивный характер. Скорость западного ветра местами может усилиться. Ночью температура воздуха составит 7-12, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью ожидается 2-7, днем 8-13 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что 19 апреля в некоторых районах ожидаются нестабильные погодные условия, ожидаются грозы и осадки, которые местами примут интенсивный характер. Есть вероятность града. Скорость западного ветра будет местами увеличиваться. Уровень рек может подняться.