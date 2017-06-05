Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 6 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, к вечеру увеличится облачность.

Северо-западный ветер днем сменится на умеренный южный.

Температура воздуха составит ночью 16-19, днем - 25-30 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 17-19 градусов тепла, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков. Однако днем в некоторых западных районах ожидаются грозы и дожди. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-20, днем - 28-33 градуса тепла, в горах ночью - 9-14, днем - 18-23 градуса тепла.