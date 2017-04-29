Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.
Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 30 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном, без осадков.
Однако ночью на отдельных территориях возможны осадки. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.
Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 9-12, днем 16-21 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 9-11, днем 18-20 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 763 мм рт.ст. Ночью относительная влажность 75-85%, днем 60-70%.
Завтра в районах Азербайджана в отдельных местах ожидаются грозы, местами дожди. В большинстве районов в основном без осадков, местами туман. Будет преобладать восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 8-13, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью ожидается 2-6, днем 7-12 градусов тепла.
News DepartmentАвтор новости
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