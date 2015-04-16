Обнародован прогноз погоды на завтра

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 17 апреля. Как сообщила Report заместитель директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных частях полуострова возможен туман и моросящий дождь. Будет преобладать слабый южный ветер. Ночью температура воздуха составит 6-8, днем 14-18 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются осадки, которые в дневные часы прекратятся. Местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-10, днем 15-20, местами 24 градусов тепла. В горах ночью 1-6, днем 9-14, местами до 17-ти градусов тепла.

Наблюдающиеся в Абшеронском полуострове в ближайшие 3 дня комфортные погодные условия довольно благоприятны для метеочувствительных людей.