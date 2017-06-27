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    Министерство выявило факт незаконной вырубки деревьев

    Территория взята под контроль сотрудниками министерства© Eco.gov.az

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ На телефон горячей линии Министерства экологии и природных ресурсов поступила жалоба о незаконной вырубке деревьев на пересечении улиц Неаполь и Насраддин Туси в Хатаинском районе, от проживающего на данной территории Байрама Бадалова. 

    Как сообщили Report в министерстве, обращение незамедлительно было рассмотрено на месте сотрудниками МЭПР при участии обратившегося в министерство гражданина.

    Во время осмотра территории был выявлен факт незаконной вырубки 32-х единиц деревьев эльдарской сосны и деревьев породы кипарис разного диаметра. По факту составлен акт, собранные документы были направлены в Хатаинское районное управление полиции для принятия мер.

    В то же время, на указанной территории Объединением озеленительного хозяйства города Баку обеспечена посадка новых деревьев. Территория взята под контроль сотрудниками министерства.

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