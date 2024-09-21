Минэкологии: В рамках Общереспубликанского марафона собрано более 110 тонн мусора

В рамках Общереспубликанского марафона чистоты в Азербайджане собрано более 110 тонн мусора.

В рамках Общереспубликанского марафона чистоты в Азербайджане собрано более 110 тонн мусора.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам начальник отдела Министерства экологии и природных ресурсов Саяра Мамедова в ходе последней экологической акции в рамках марафона - "Сохраним Каспий", посвященной Международному дню очистки побережья.

По ее словам, в акции приняли участие сотни граждан, в том числе представители государственных и частных учреждений, молодежных организаций и общественности.

"В акции приняли участие также школьники и студенты. Отрадно, что молодежь активно участвует в подобных акциях и бережно относится к охране окружающей среды. Акции в рамках марафона стартовали в мае, в целом в ходе акций было собрано более 110 тонн отходов", - сказала она.