О нас

МИД: Азербайджан привержен глобальному сотрудничеству в борьбе с изменением климата

МИД: Азербайджан привержен глобальному сотрудничеству в борьбе с изменением климата Азербайджан подтверждает приверженность глобальному сотрудничеству в борьбе с изменением климата и сохранении окружающей среды для будущих поколений.
Экология
5 июня 2024 г. 16:30
МИД: Азербайджан привержен глобальному сотрудничеству в борьбе с изменением климата

Азербайджан привержен глобальному сотрудничеству в вопросе охраны окружающей среды для будущих поколений и борьбе с изменением климата.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

"Во Всемирный день охраны окружающей среды Азербайджан намерен подавать пример в качестве организатора климатической конференции COP29 . Дорожа красотой нашей планеты, подтверждаем нашу приверженность глобальному сотрудничеству в борьбе с изменением климата и охране окружающей среды для будущих поколений", - говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке XİN: Azərbaycan iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə qlobal əməkdaşlığa sadiqdir

Самое читаемое

Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
31 мая 2024 г. 11:23
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
5 июня 2024 г. 04:29
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
ФотоВ Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
2 июня 2024 г. 13:17
Полиция задержала мужчину, распространявшего в Tik-Tok фото женщин с неэтичными комментариями
ФотоПолиция задержала мужчину, распространявшего в Tik-Tok фото женщин с неэтичными комментариями
30 мая 2024 г. 20:19
Директор ЦРУ и советник президента США направляются на Ближний восток для решения вопроса о перемирии в секторе Газа
Директор ЦРУ и советник президента США направляются на Ближний восток для решения вопроса о перемирии в секторе Газа
5 июня 2024 г. 00:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi