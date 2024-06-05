МИД: Азербайджан привержен глобальному сотрудничеству в борьбе с изменением климата
МИД: Азербайджан привержен глобальному сотрудничеству в борьбе с изменением климатаАзербайджан подтверждает приверженность глобальному сотрудничеству в борьбе с изменением климата и сохранении окружающей среды для будущих поколений.
Азербайджан привержен глобальному сотрудничеству в вопросе охраны окружающей среды для будущих поколений и борьбе с изменением климата.
Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".
"Во Всемирный день охраны окружающей среды Азербайджан намерен подавать пример в качестве организатора климатической конференции COP29 . Дорожа красотой нашей планеты, подтверждаем нашу приверженность глобальному сотрудничеству в борьбе с изменением климата и охране окружающей среды для будущих поколений", - говорится в публикации.