Бюро прогнозов: В воскресенье погодные условия в Азербайджане будут стабильными

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ "В воскресенье погодные условия в Азербайджане будут стабильными".

Об этом Report заявила и.о. директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, 29 апреля на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия: "Завтра начиная с западных районов погодные условия за короткое время изменятся. Местами будут грозы, дожди, которые на отдельных территориях примут интенсивный характер. Однако начиная с дневных часов 30 апреля прогнозируется улучшение погодных условий. Ожидается, что в течение дня в основном будет без осадков".