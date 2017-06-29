Бюро прогнозов: В конце недели осадки на территории страны не ожидаются

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Нестабильные погодные условия на территории Азербайджана будут наблюдаться до вечера 30 июня. В конце недели осадки не ожидаются".

Об этом в заявлении Report сказала и.о. директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, 30 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность: "Ночью и утром местами будет дождь. Однако с дневных часов 1 июля ожидается погода в основном без осадков. 1-го и 2-го июля в столице будет преобладать умеренный северный ветер. Температура воздуха будет колебаться в пределах 31-36 градусов тепла".

Г. Мамедова отметила, что с 30-го июня осадки постепенно прекратятся: "1-го и 2-го июля в большинстве районов погода стабилизируется и в основном будет без осадков. По сравнению с предыдущими днями, температура воздуха постепенно повысится".