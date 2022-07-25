Жители Конго разгромили штаб ООН

Демонстранты взяли штурмом и разграбили здания и склады миссии ООН в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Демонстранты взяли штурмом и разграбили здания и склады миссии ООН в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщил новостной портал Actualite.

Протестующие требуют вывода миротворцев ООН из конголезской провинции Северное Киву. Демонстрация проводилась по инициативе нескольких общественных организаций, в том числе женских, которые обвиняют ООН в неспособности создать в этой части страны условия для безопасного проживания населения.

С утра 25 июля демонстранты возвели в центральных кварталах Гомы баррикады и перекрыли автомобильное движение. В городе, численность которого достигает 700 тыс. человек, были закрыты магазины, рынки, банки и офисы коммерческих компаний.

Основная акция состоялась перед зданием региональной штаб-квартиры ООН — крупнейшей на востоке ДРК. Полиция разогнала митингующих с использованием спецсредств, включая резиновые пули, но через некоторое время часть демонстрантов вернулась к штаб-квартире ООН и начала штурмовать ее.

Сотрудников миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) эвакуировали из подвергшихся разгрому зданий на двух вертолетах, пишет издание.

«Мы осуждаем нападения на объекты ООН. Эти действия совершены мародерами», — заявил замглавы МООНСДРК Хассим Диань.