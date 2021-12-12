Жертвами торнадо в США стали 84 человека

Губернатор американского штата Кентукки Энди Бешир заявил, что по меньшей мере 70 человек погибли в результате торнадо.

Обрушившиеся на несколько американских штатов торнадо привели к гибели по меньшей мере 84 человек.

Как передает Report, об этом телеканал CNN .

Наибольшее число жертв, 70 человек, зафиксировано в штате Кентукки, на который пришелся основной удар стихии. При этом число жертв может возрасти до сотни, предупредил губернатор Энди Бешир. В Арканзасе и Теннесси власти сообщают о трех погибших в каждом из этих штатов, в Иллинойсе стихия унесла жизни двоих местных жителей, в Миссури погибла 84-летняя женщина.

Самый сильный урон нанесен небольшому городу Мэйфилд с населением 10 тыс. человек, где, в частности, обрушилась крыша на свечном заводе, оказались разрушены полицейский участок и пожарная станция. "Люди не знают, где им сегодня ночевать, куда они пойдут на работу утром в понедельник. Это действительно, разрушительная ситуация, - сказала в эфире CNN мэр города Кэти Стюарт О`Нан. - Около 100 человек работали на фабрике, это самый загруженный период в связи с предстоящими праздниками". По ее словам, разрушен также административный комплекс.

Вызванные торнадо перебои с электричеством затронули в штатах Теннесси и Кентукки более 200 тыс. человек.

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Губернатор американского штата Кентукки Энди Бешир заявил, что по меньшей мере 70 человек погибли в результате торнадо.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Ранее утром мы располагали данными о 50 жертвах, теперь число погибших увеличилось до 70. Число жертв может вырасти до 100", - сказал губернатор на пресс-конференции.