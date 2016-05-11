Жертвами ливней в Китае стали 66 человек, еще 10 пропали без вести

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Жертвами ливней, которые с 4 мая продолжаются в ряде районов на востоке, юге и юго-западе Китая, стали 66 человек, еще десять считаются пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении министерства гражданских дел КНР.

"По состоянию на 09:00 11 мая, в результате проливных дождей в провинциях Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуйчжоу, Сычуань, Юньнань, а также в автономном районе Гуанси и городе Чунцин пострадали 4,66 миллиона человек, 66 человек погибли, еще десять числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Согласно информации, более 95 тысяч человек были эвакуированы, еще 68 тысяч нуждаются в гуманитарной помощи. В результате стихийного бедствия были разрушены более 5 тысяч домов, еще 74 тысячи получили повреждения. В общей сложности были затоплены 268 тысяч гектаров сельхозугодий. Прямой экономический ущерб оценивается в 5,33 миллиарда долларов (около 820 миллиона долларов).