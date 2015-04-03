​Жена экс-министра обороны Греции сбежала из психбольницы

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Супруга бывшего министра обороны Греции Акиса Цочатзопулоса, осужденная за участие в коррупционных схемах, бежала из психиатрической лечебницы в Афинах, где она отбывала свое заключение.

Как передает Report со ссылкой на Корреспондент, исчезновение Вики Стамати было обнаружено рано утром в четверг.

Как сообщают греческие СМИ, щеколда на окне ее палаты была сломана.

В 2013 году Стамати была признана виновной в отмывании денег и приговорена к 12 годам тюремного заключения. В декабре 2013 года ее перевели из тюрьмы в психиатрическую лечебницу.

Муж Стамати, Акис Цочатзопулос, занимал пост министра обороны Греции с 1996 по 2001 год,. Суд над ним стал одним из самых громких коррупционных процессов в истории страны. Министр был приговорён к 20 годам заключения и сейчас пытается обжаловать приговор. Стамати получила срок как соучастница преступлений мужа: суд признал, что она знала о получаемых им взятках.