Землетрясение произошло к северо-востоку от Токио

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,3 произошло к северо-востоку от Токио.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на национальное метеорологическое управление.

По его данным, эпицентр располагался на севере префектуры Тиба, прилегающей к Токио. Очаг залегал на глубине 40 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами нет. Сильные подземные толчки ощущались в десяти префектурах, в том числе в центре японской столицы.