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    Землетрясение произошло к северо-востоку от Токио

    Сильные подземные толчки ощущались в десяти префектурах, в том числе в центре японской столицы

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,3 произошло к северо-востоку от Токио.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на национальное метеорологическое управление.

    По его данным, эпицентр располагался на севере префектуры Тиба, прилегающей к Токио. Очаг залегал на глубине 40 км.

    Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами нет. Сильные подземные толчки ощущались в десяти префектурах, в том числе в центре японской столицы.

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