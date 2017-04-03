Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на востоке Панамы

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Панаме в 58 км севернее города Давид.

Как передает Report, cо ссылкой на İnterfax, об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 02:54 в понедельник землетрясения имел координаты 8.96 градуса северной широты и -82.52 градуса западной долготы. Эпицентр находился примерно в 22 км от границы с Коста-Рикой.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".