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Зеленский: Путин уже проиграл войну

Зеленский: Путин уже проиграл войну Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что президент России Владимир Путин уже проиграл войну против Украины.
Другие страны
23 сентября 2022 г. 06:58
Зеленский: Путин уже проиграл войну

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что президент России Владимир Путин уже проиграл войну против Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, такое мнение он высказал в интервью немецкому порталу Bild.

"Есть еще государства в мире, которые не поняли, что Путин уже проиграл эту войну. Исторически он проиграл. И не Украине. Сейчас он проиграл уже своему государству, он проиграл всему миру. Он проиграл демократии. То есть в целом война его проиграна", - сказал президент.

Глава государства добавил, что с первого дня, когда Путин дал старт вторжению российских войск на территорию Украины, он "проиграл эту войну".

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Putin artıq müharibəni uduzub"

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