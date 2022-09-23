Зеленский: Путин уже проиграл войну

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что президент России Владимир Путин уже проиграл войну против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что президент России Владимир Путин уже проиграл войну против Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, такое мнение он высказал в интервью немецкому порталу Bild.

"Есть еще государства в мире, которые не поняли, что Путин уже проиграл эту войну. Исторически он проиграл. И не Украине. Сейчас он проиграл уже своему государству, он проиграл всему миру. Он проиграл демократии. То есть в целом война его проиграна", - сказал президент.

Глава государства добавил, что с первого дня, когда Путин дал старт вторжению российских войск на территорию Украины, он "проиграл эту войну".