Зеленский: Путин уже проиграл войну

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что президент России Владимир Путин уже проиграл войну против Украины.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, такое мнение он высказал в интервью немецкому порталу Bild.
"Есть еще государства в мире, которые не поняли, что Путин уже проиграл эту войну. Исторически он проиграл. И не Украине. Сейчас он проиграл уже своему государству, он проиграл всему миру. Он проиграл демократии. То есть в целом война его проиграна", - сказал президент.
Глава государства добавил, что с первого дня, когда Путин дал старт вторжению российских войск на территорию Украины, он "проиграл эту войну".