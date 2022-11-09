Замгенсека ООН обсудит в Женеве с делегацией РФ зерновую сделку

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс и генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен проведут 11 ноября в Женеве встречу с представителями России для обсуждения ситуации с продлением зерновой сделки.

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс и генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен проведут 11 ноября в Женеве встречу с представителями России для обсуждения ситуации с продлением зерновой сделки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду на брифинге представитель офиса генсека всемирной организации Стефани Трембле.

"Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс встретятся с российской делегацией высокого уровня 11 ноября в Женеве", - сказала она.

Российскую сторону на этих переговорах будет представлять заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.