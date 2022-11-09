О нас

Замгенсека ООН обсудит в Женеве с делегацией РФ зерновую сделку

Замгенсека ООН обсудит в Женеве с делегацией РФ зерновую сделку Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс и генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен проведут 11 ноября в Женеве встречу с представителями России для обсуждения ситуации с продлением зерновой сделки.
Другие страны
9 ноября 2022 г. 23:31
Замгенсека ООН обсудит в Женеве с делегацией РФ зерновую сделку

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс и генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен проведут 11 ноября в Женеве встречу с представителями России для обсуждения ситуации с продлением зерновой сделки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду на брифинге представитель офиса генсека всемирной организации Стефани Трембле.

"Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс встретятся с российской делегацией высокого уровня 11 ноября в Женеве", - сказала она.

Российскую сторону на этих переговорах будет представлять заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке BMT Rusiya ilə taxıl sazişinin uzadılmasını müzakirə edəcək

Самое важное

Секретарь Совбеза России прибыл с визитом в Иран
Секретарь Совбеза России прибыл с визитом в Иран
9 ноября 2022 г. 00:52
Алиев: Госбюджет Азербайджана на следующий год и средства на военные расходы достигли рекордного уровня
Алиев: Госбюджет Азербайджана на следующий год и средства на военные расходы достигли рекордного уровня
8 ноября 2022 г. 19:47
В Баку состоялся Марш Победы в сопровождении военного оркестра
ФотоВ Баку состоялся Марш Победы в сопровождении военного оркестра
8 ноября 2022 г. 10:40
В Азербайджане отмечается вторая годовщина Победы в Отечественной войне
В Азербайджане отмечается вторая годовщина Победы в Отечественной войне
8 ноября 2022 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сданной в эксплуатацию N-ской воинской части в Физулинском районе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сданной в эксплуатацию N-ской воинской части в Физулинском районе
7 ноября 2022 г. 16:15
Премьер-министр Пакистана поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ по случаю Дня Победы
Премьер-министр Пакистана поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ по случаю Дня Победы
7 ноября 2022 г. 15:47
Единство общества с сильным лидером: Сильное Азербайджанское государство
Единство общества с сильным лидером: Сильное Азербайджанское государство
7 ноября 2022 г. 12:16
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
5 ноября 2022 г. 18:56
Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном
Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном
5 ноября 2022 г. 17:44
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами
5 ноября 2022 г. 17:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi