За сутки в мире коронавирусом заразились почти 77 тыс. человек - ОБНОВЛЕНО

Число случаев коронавирусной инфекции в мире за сутки возросло почти на 77 тысяч – до 900 306, скончались 45 693 человека – почти на 5 тысяч больше предыдущего показателя.

Как передает Report, это следует из сводного графика Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Список из 205 стран или территорий с зафиксированными случаями коронавируса за последние 24 часа не расширялся.

Между тем Университет Джонса Хопкинса в США со ссылкой на собственные подсчеты сообщал, что число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 1 миллион.

По его данным, число случаев выросло до 1 002 159, умерших уже 51 485.

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Число заразившихся коронавирусом в мире за последние сутки возросло почти на 73 тыс., около 5 тыс. человек умерли.

Как передает Report, об этом 2 апреля сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно приведенной статистике, по состоянию на 10 часов утра (12:00 по бакинскому времени) 2 апреля, в мире было зарегистрировано 896 450 заболевших и 45 526 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 72 839 человек, а количество летальных исходов - на 4 924.

Больше всего заболевших и умерших зарегистрировано в Европейском регионе - 503 006 и 33 604 случая соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 38 809, а умерших - на 3 515.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 216 912 человек, 4 565 умерли. Третью позицию по заболеваемости занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 2 апреля там зафиксированы 107 626 заболевших и 3 723 летальных исходов.