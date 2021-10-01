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За прошлый год жизнь самоубийством покончили 580 военнослужащих США

За прошлый год жизнь самоубийством покончили 580 военнослужащих США Министерство обороны США зарегистрировало увеличение числа самоубийств американских военнослужащих. Отмечается, что в 2020 году покончили с собой 580 человек.
Другие страны
1 октября 2021 г. 05:52
За прошлый год жизнь самоубийством покончили 580 военнослужащих США

Министерство обороны США зарегистрировало увеличение числа самоубийств американских военнослужащих. Отмечается, что в 2020 году покончили с собой 580 человек.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном ежегодном докладе Пентагона.

Из документа следует, что в действующих частях в прошлом году покончили с собой 384 человека, в том числе в сухопутных войсках - 175, ВВС - 81, ВМС - 66 и Корпусе морской пехоты - 62. Среди бойцов Национальной гвардии и резервистов суицид совершили 196 человек. "Мы признаем, что показатели не меняются в желаемом направлении, и подтверждаем намерение работать с целью снижения числа самоубийств во всех родах войск", - говорится в докладе.

Из предыдущих аналогичных документов следует, что в 2018 году самоубийство совершил 541 американский военнослужащий, а в 2019 году - 498. Газета USA Today со ссылкой на уточненные данные представителей оборонного ведомства сообщила, что в позапрошлом году покончили с собой не 498, а 504 военнослужащих.

"Представленные данные вызывают беспокойство. Число самоубийств среди военнослужащих и членов их семей по-прежнему остается слишком высоким, ситуация не меняется в верном направлении", - заявил министр обороны США Ллойд Остин.

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