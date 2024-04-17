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Южная Корея провела учения с боевой стрельбой у границ КНДР

Южная Корея провела учения с боевой стрельбой у границ КНДР Вооруженные силы Республики Корея провели учения со стрельбой боевыми снарядами вблизи границы с КНДР.
Другие страны
17 апреля 2024 г. 07:49
Южная Корея провела учения с боевой стрельбой у границ КНДР

Вооруженные силы Республики Корея провели учения со стрельбой боевыми снарядами вблизи границы с КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, в учениях принимали участие представители армии и Корпуса морской пехоты. Всего были привлечены 430 человек и около 30 единиц техники, включая самоходные артиллерийские установки K9 и K55A1. Также были задействованы радары контрбатарейной борьбы и разведывательные дроны. Учения прошли на полигоне в уезде Чхорвон в провинции Канвондо.

Южнокорейская сторона отметила, что маневры призваны повысить слаженность действий армии и Корпуса морской пехоты при реагировании на угрозы со стороны КНДР.

Отметим, что 11-12 апреля Республика Корея, США и Япония провели трехсторонние учения ВМС с участием американского авианосца в международных водах к югу от южнокорейского острова Чеджудо на фоне "ракетно-ядерной угрозы" со стороны КНДР.

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