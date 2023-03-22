Южная Корея планирует провести с США крупнейшие учения с боевыми стрельбами

Республика Корея и США планируют провести в июне крупнейшие в их истории совместные учения с применением боевых снарядов в рамках подготовки к 70-летию альянса.

Республика Корея и США планируют провести в июне крупнейшие в их истории совместные учения с применением боевых снарядов в рамках подготовки к 70-летию альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Как отметили в ведомстве, программа мероприятий по случаю годовщины призвана продемонстрировать солидарность между союзниками, их технологическое преимущество и приверженность принципу "мир посредством силы". "Мы планируем провести различные мероприятия, с помощью которых военные Республики Корея и США могут показать миру и Северной Корее свои достижения в сфере обороны и оборонной промышленности", - заявил агентству сотрудник министерства. Ожидается, что в предстоящих учениях стороны задействуют современную технику, в том числе беспилотную.

С 1977 года на юге полуострова состоялось более 10 таких масштабных учений с боевыми стрельбами, указывает Yonhap. В это число входят совместные и исключительно южнокорейские маневры.

13 марта Республика Корея и США начали учения Freedom Shield. В понедельник стартовали крупномасштабные учения по высадке морского десанта Ssangyong.