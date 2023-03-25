ЮНИСЕФ: 11 миллионов детей в Йемене нуждаются в гуманитарной помощи

В Йемене, где уже восемь лет продолжается кровопролитный конфликт, 11 миллионов детей нуждаются в гуманитарной помощи. Каждые 10 минут в стране умирает ребенок – причем причиной смерти детей становятся излечимые заболевания. 540 тысяч детей голодают.

В Йемене, где уже восемь лет продолжается кровопролитный конфликт, 11 миллионов детей нуждаются в гуманитарной помощи. Каждые 10 минут в стране умирает ребенок – причем причиной смерти детей становятся излечимые заболевания. 540 тысяч детей голодают.

Как передает Report, об этом сообщают из Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Ситуацию в стране усугубляет связанный с конфликтом экономический кризис и слабая системы социальной поддержки. Около 2,3 миллиона детей проживают в тяжелых, антисанитарных условиях в лагерях для внутренних переселенцев, где не всегда есть возможность получать необходимую медицинскую помощь и образование.

"Жизни миллионов беззащитных детей в Йемене по-прежнему под угрозой из-за невообразимых, невыносимых последствий сокрушительной, бесконечной войны", – заявил представитель ЮНИСЕФ в Йемене Питер Хокинс.

"ЮНИСЕФ продолжает здесь работать, фонд оказывал необходимую поддержку йеменцам на протяжении последних 8 лет, так же, как и до этого. Но в условиях отсутствия мира наши возможности по оказанию помощи детям и семьям ограничены", – добавил он.

По данным фонда, в период с марта 2015 года по ноябрь 2022 года в Йемене были убиты или получили серьезные травмы более 11 тысяч детей. Более 4 тысяч детей были привлечены к участию в боевых действиях. Стороны конфликта нанесли более 900 ударов по образовательным и медицинским учреждениям, а также использовали их в качестве военных объектов.

Многие дети вынуждены работать или вступать в ранние браки, чтобы выжить самим и помочь выжить своим семьям.

"По прошествии 8 лет многие дети и семьи чувствуют, что не могут выбраться из порочного круга безнадежности", – сказал Хокинс.

"Недавно я посетил семью, которая вынуждена была покинуть свой дом более семи лет назад, и понял, что положение многих семей все эти годы не менялось, изменились только лица детей. Они выросли, не зная ничего, кроме конфликта, и мы должны дать этим детям надежду на мирное будущее", – подчеркнул он.

В ЮНИСЕФ просят доноров выделить 484 миллиона долларов на оказание помощи детям в Йемене в 2023 году. Если эти средства не поступят вовремя, Детскому фонду придется сократить масштабы оказания гуманитарной поддержки.

"Дети Йемена должны иметь возможность смотреть в будущее с надеждой, а не со страхом. Мы призываем все стороны помочь нам воплотить это в жизнь, взять на себя обязательства перед йеменским народом и помочь стране и населению отойти от края пропасти", – отметил представитель организации.