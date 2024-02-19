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Япония вывела на орбиту спутник для борьбы с космическим мусором

Япония вывела на орбиту спутник для борьбы с космическим мусором Японский спутник, предназначенный для сбора информации об обломках космических аппаратов и другом космическом мусоре, успешно выведен на орбиту.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 05:10
Япония вывела на орбиту спутник для борьбы с космическим мусором

Японский спутник, предназначенный для сбора информации об обломках космических аппаратов и другом космическом мусоре, успешно выведен на орбиту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила компания-разработчик Astroscale Japan.

Аппарат ADRAS-J был запущен с частного космодрома Rocket Lab, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии.

Спутник высотой 1,2 м и шириной 80 см оснащен множеством небольших двигателей, что позволяет ему маневрировать в космическом пространстве и приближаться к мусору и обломкам на минимальное расстояние. В частности, при помощи аппарата планируется изучить части ступени японской ракеты-носителя H2A, запущенной в 2009 году, сделать их снимки и передать информацию на Землю.

В Astroscale Japan заявляют, что это первая в мире миссия по безопасному сближению с космическим мусором. В случае ее успеха компания намерена продолжить развивать технологии уборки мусора на орбите Земли, сотрудничая при этом с правительствами и коммерческими предприятиями в разных странах.

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