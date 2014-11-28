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    ​Взрыв в Нигерии: 35 человек погибли

    Взрыв прогремел недалеко от города Муби

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 35 человек, в том числе пятеро военнослужащих, погибли в результате взрыва на северо-востоке Нигерии в штате Адамава.

    Как передает Report, сообщается, что взрыв прогремел недалеко от города Муби, контроль над которым установили в ноябре правительственные силы, вытеснив оттуда боевиков исламистской группировки "Боко Харам".

    В штате Адамава за последние недели произошел ряд нападений, ответственность за которые взяла группировка "Боко Харам".

    25 ноября в результате двойного взрыва в городе Майдугури погибли около 80 человек.

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