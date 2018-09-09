ВВС Турции нанесли удар по северу Ирака

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ ВВС Турции нанесли удары по объектам PKK в регионе Хакурк на севере Ирака. В результате нейтрализованы три террориста, готовивших атаку на турецкие погранзаставы, передает Report.

Как сообщили в Генштабе ВС Турции, ВВС провели операцию накануне.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.