​ВВС Пакистана уничтожили более 30 боевиков

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Истребители ВВС Пакистана нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков в агентстве (единица административно-территориального деления) Северный Вазиристан "зоны племен" на северо-западе страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в результате уничтожены свыше 30 террористов.

По имеющейся информации, атаке с воздуха подверглись несколько замаскированных и укрепленных убежищ боевиков в районе Даттакхель. С июня 2014 года в Северном Вазиристане продолжается войсковая операция под кодовым названием "Зарб-э-Азб" ("Разящий удар") против боевиков движения "Техрик-и-талибан Пакистан", а также скрывающихся в "зоне племен" и действующих вместе с пакистанскими талибами вооруженных экстремистов из "Исламского движения Восточного Туркестана" и "Исламского движения Узбекистана".